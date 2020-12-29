Настоящая сибирская погода ожидает омичей в новогоднюю ночь. Погода в Омске 31 декабря 2021 года вряд ли обрадует многих. Долго погулять в первую ночь Нового года точно не получится. В Омск придут сильные морозы. Например, 31 декабря синоптики обещают до -32! В этом есть и свои плюсы: теперь-то уж точно скакать и водить хороводы вокруг новогодней елки на центральной площади Омска будут все, кто окажется на улице. Иначе замерзнешь!Самое интересное, что новогодней ночью морозы не закончатся. Холодная погода продержится в Омске почти все каникулы. 1,2 и 3 января синоптики обещают до -31. Потом морозы немного отступят, но тепла омичам ждать не придется. До 8 января в городе продержится мороз от -26 до -29. Ночами температура начнет понижаться ниже -30 градусов. Потеплеет лишь в последние дни сибирских каникул. Так что в этом году на катках и горках можно будет увидеть только настоящих сибиряков. В эти январские праздники погода омичей точно не побалует.