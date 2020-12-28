О гибели молодого десантника-срочника в омском учебном центре ВДВ стало известно совсем недавно. Во время прыжка с парашютом что-то пошло не так и молодой человек разбился. Точно о том, что произошло в небе на высоте нескольких сотен метров, будет известно только после окончания расследования. Пока не сообщили даже предварительную версию.Родственники погибшего Александра Воропаева, прибывшего на срочную службу в Омск из Волгоградской области, тоже пока знают о произошедшем немного. Как рассказал \\"Комсомолке\\" брат погибшего Максим, уезжал на службу Александр в приподнятом настроении и большим желанием отдать долг Родине.- Он сам очень хотел служить в ВДВ. У нас нет никакой семейной традиции, поэтому Саша стал первым, кто пошел в десантники. Он об этом с детства мечтал и очень радовался, что удалось в эти войска попасть, - рассказывает Максим.Когда Александр уходил в армию, его старшая сестра написала обращение брату со словами поддержки и одобрения его выбора.- Дорогой брат, наступил твой час показать себя, насколько ты силен, мужественен и тверд. Я уверена, ты будешь уверенно добиваться своей цели, ты будешь смело и достойно отдавать честь государству. Пусть в армии здоровье не подводит, начальство уважает и ценит, а сослуживцы помогают в трудную минуту. Стойко переноси все тяготы армейской жизни, время пронесется быстро, возьми от службы все необходимое — а главное, жизненно важное. Тебе будет нелегко, но ты должен помнить, что все мы будем тебя очень ждать. Ты сильный, и я верю, что у тебя обязательно все получится. Всем сердцем с тобой! - написала Вера Воропаева в соцсети.По словам родственников, служить в Омске Александру нравилось. Условия проживания и обращение в учебном центре его устраивали. Когда он звонил семье, всегда был в приподнятом настроении. Но роковым для молодого 18-летнего парня стал именно первый прыжок с парашютом. Его родные недоумевают, почему прыжок произошел так рано, всего через месяц после начала службы. Александр Воропаев даже не успел принять присягу. Родственники до сих пор не могут до конца поверить в произошедшее.- Нам сказали, что парашют не раскрылся, - говорит Максим. - И больше ничего толком не объяснили. В произошедшем его самого винят. А за что? За то, что не обучили, как вести себя в экстренных ситуациях?Пока никаких претензий к командованию части родственники погибшего десантника не высказывают, да и сами не очень понимают, что именно произошло. В этом еще предстоит разобраться. К сожалению, истина уже не вернет семье Александра. Он не дожил до своего 19-летия всего несколько месяцев. Официально произошедшее по-прежнему не комментируют.