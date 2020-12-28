Накануне в Омской области произошло ЧП. В 242 учебном центре ВДВ скончался молодой десантник, который недавно прибыл в Омскую часть.В соцсетях появилось сообщение о трагической гибели десантника в омском учебном центре. Александр Воропаев прибыл для прохождения службы из Волгоградской области чуть больше месяца назад. Трагедией для новобранца обернулся прыжок с парашютом. Рядовой шагнул из кабины, но купол не раскрылся. Десантник погиб.По некоторым данным это мог быть первый прыжок Александра. В комментариях знакомые с прыжками с парашютом говорят, что причин у случившегося может быть масса и винить кого-то одного в произошедшем просто невозможно. В процессе прыжка могло произойти несколько неполадок с парашютом: у новобранца мог не распаковаться ранец, сам парашют зацепиться за его детали или чехол не сошел с купола, а также множество других проблем. Новобранец мог просто не успеть принять необходимые меры до достижения критической высоты, после прохождения которой, раскрытие парашюта уже не поможет смягчить падение. Что именно случилось у Александра пока не известно, в этом разбираются специалисты.Проходившие службу в 242 учебном центре срочники все же удивлены тем, что состояние и исправность систем парашюта не проверили до прыжка. Обычно десантники сами укладывают парашюты перед прыжком, а после они проходят еще несколько этапов контроля.- Я служил в 242 учебном центре и знаю как происходит подготовка к первому прыжку. Нельзя винить отдельного человека, проверка начинается от командира взвода или роты ещё на стадии укладки парашюта, после проверка происходит уже на самой взлетной площадке , так же начальником вдс. Например, у нашего нач вдс больше 1000 прыжков было, и лично я видел, как он отклонил парашют срочнику из-за неправильной контровки. Срочнику позор, командиру роты выговор за такой парашют, - рассказывает бывший служащий центра.В сети уже появились мошенники, собирающие пожертвования на похороны солдата. Женщина представляется соседкой и матерью солдата, который призывался вместе с Александром. По некоторым данным, солдат призывался один и не знает ни о какой соседке. Официально средства для семьи погибшего собирает родительский комитет 242 учебного центра ВДВ.Официально произошедшее с молодым срочником пока никак не комментируют ни в учебном центре в Омске, ни в минобороны.Ранее в 242 учебном центре ВДВ произошло крупное ЧП, о котором омичи с состраданием вспоминают до сих пор. В 2015 году рухнули жилые казармы центра. Тогда погибло 24 срочника, а 20 человек получили серьезные травмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Завершено расследование обрушения казармы ВДВ - в истории добавилось дело о крупной взяткеПочти три года прошло со дня крушения казармы в омском поселке Светлый, где погибли 24 военнослужащих, еще 20 получили травмы. Все это время шло расследование, дело выросло почти вдвое - до 500 страниц. По предварительным данным, на ознакомление со всеми документами у фигурантов уйдет около года (Далее...)