Незадолго до нового года в Омске снова заговорили о повышении платы за проезд. На этот раз изменения коснутся тех, кто пользуется маршрутками или автобусами, которые принадлежат частным перевозчикам. Сегодня стало известно, что плата за проезд в них вырастет с нового года. Ранее большинство перевозчиков уже подняли стоимость проезда при оплате банковскими картами до 27 рублей. Эти тарифы относятся к нерегулируемым, поэтому перевозчики имеют право не согласовывать такие решения с департаментом транспорта. Теперь перевозчики решили поднять стоимость оплаты банковской картой еще на 3 рубля. Платить за проезд в любом случае придется 30 рублей.Напомним, что раньше такую сумму омичи отдавали за проезд при оплате наличными, а если рассчитываться банковской картой, то проезд выходил 25 рублей. Теперь разницы в цене при разных способах оплаты не будет. Неизменной стоимость поездки останется только для льготных категорий граждан.- Это касается практически всех нерегулируемых маршрутов. И СРО \\"Омские перевозчики\\", и \\"Безопасный город\\" поступили также. Так как у нас нет иных механизмов, в том числе для перевозки тех же федеральных льготников, на которых выделяется только 18 рублей и эта сумма не индексировалась с 2011 года, остаются только такие меры - изменение стоимости проезда. Все цены растут, на заправке нам никто просто так топливо не зальет, - прокомментировал повышение цен глава Омского транспортного союза Николай Артемьев.Изменения вступят в силу сразу после новогодних каникул, 11 января. Так что в начале года омичи будут ездить еще по старым тарифам. Что же касается муниципального транспорта, то на будущий год РЭК повысила экономически обоснованную стоимость поездки на автобусе до 45 рублей, а на электрическом транспорте до 65 рублей. Но в мэрии пообещали, что повышения цен на проезд в муниципальном транспорте в 2021 году не будет. Разницу между тарифами на перевозку и реальной ценой билета будут компенсировать из бюджета города.