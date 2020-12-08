Названа стоимость проезда в Омске на 2021 год

Слухи о повышении стоимости проезда ходят давно. Фото: vk.com

Каждый раз перед Новым годом омичи начинают муссировать слухи о повышении стоимости проезда. И, кстати, не безосновательно. Ежегодно в РЭК утверждают экономически обоснованную стоимость поездки на одного пассажира. Она всегда намного выше цены билета. Сейчас эта стоимость поездки превышает 40 рублей. Разницу между ней и стоимостью проезда мэрия компенсирует из бюджета.

Сейчас неизвестно, на сколько вырастет экономически обоснованная стоимость одной поездки. Для автобусов ее предлагается поднять на 2 рубля. Обычно окончательно эту цифру РЭК утверждает в январе. Однако власти уже сделали заявление: дорожать проезд в 2021 году точно не будет. Разницу продолжат компенсировать из городского бюджета.

- Обращаем внимание, что для пассажиров стоимость проезда в муниципальном транспорте к повышению в будущем году не планируется. Разницу между экономически обоснованным тарифом, который установит РЭК на будущий год, и стоимостью за поездку, которую по факту платят омичи, компенсируют из городского бюджета, - заявили в омском департаменте транспорта.

Добавим, что последний раз стоимость проезда в Омске дорожала в 2019 году. Тогда цену подняли сразу на 8 рублей - с 22 рублей до 30. Однако чтобы стимулировать пассажиров расплачиваться электронным способом, а не наличкой - при оплате билета проездным или банковской картой его стоимость сделали 25 рублей.