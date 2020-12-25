Омский общественный транспорт нередко становится местом для разного рода конфликтов. В последнее время большинство из них связаны с нежеланием горожан соблюдать действующий уже несколько месяцев масочный режим в транспорте. К подобным перепалкам омичи, кажется, уже привыкли и не обращают особого внимание на очередного безмасочника. Но история, которая произошла в Омске накануне, не оставила равнодушным никого.Очевидцы в соцсетях сообщили, что в ПАЗик под номером 47Н вечером попыталась зайти женщина-инвалид. Обычно она передвигалась с помощью коляски, но могла держаться на ногах. Естественно, ей понадобилось время, чтобы забраться по ступенькам в салон. Это и не понравилось водителю.- Пока бабушка взбиралась по лестнице водитель кричал на нее: \\"Куда вы лезете? Я что вас ждать буду? Езжайте на низкопольных автобусах, они для инвалидов ходят\\". Когда бабушка взобралась, сопровождавший ее дедушка пытался сложить кресло, чтобы войти. Водитель закрыл дверь и поехал, оставив женщину одну в салоне, а мужчину на остановке, - рассказала возмущенная омичка.Снова остановился водитель только после возмущенных криков пассажиров. Но вернуться и подобрать сопровождавшего инвалида мужчину водитель и не подумал. Вместо этого он выставил растерянную женщину на мороз и уехал. Такое отношение к человеку с инвалидностью возмутило не только пассажиров, наблюдавших это лично, но и тех, кто узнал историю из поста в соцсети. Омичи тутже потребовали наказать водителя за хамское поведение.Оказалось, что перевозки на маршруте осуществляет ИП Залялитдинов Ф.Ф., к которому и обратились с вопросами представители департамента транспорта:- Перевозки по маршруту №47Н осуществляет ИП Залялитдинов Ф.Ф. По мнению департамента транспорта, такая ситуация совершенно недопустима, специалисты уже направили информацию предпринимателю для работы. По данному факту перевозчиком ИП Залялитдиновым Ф.Ф., будет проведена проверка, - заявили в ведомстве.Помимо чиновников в причинах и обстоятельствах произошедшего также пожелали разобраться представители прокуратуры и следственного комитета Омской области. Ведомства проведут проверки и дадут правовую оценку действиям водителя автобуса. Также проверят и действия местных властей в области соблюдения законодательства о пассажирских перевозках.ОФИЦИАЛЬНО:Пресс-служба следственного комитета по Омской области:- В ходе проверки следователи установят личность водителя автобуса «ПАЗ-Вектор», работавшего в тот день на маршруте № 47Н, действиям которого, как и автоперевозчика - индивидуального предпринимателя, по оказанию услуг населению будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.Пресс-служба прокуратуры по Омской области:– Органами прокуратуры Омской области проверяются сведения, опубликованные в социальных сетях и СМИ, о том, что водитель общественного транспорта отказал женщине-инвалиду в осуществлении перевозки. Данная информация будет проверена и в случае ее достоверности будет дана оценка соблюдения перевозчиком, а также органами местного самоуправления требований законодательства о пассажирских перевозках, а также об обеспечении доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.