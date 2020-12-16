«Без маски ходил и буду ходить»: омич устроил скандал в автобусе, отказываясь надевать маску

Омичи не в первый раз принципиально отказываются надевать маски в общественном транспорте. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске продолжают проверки пассажиров и водителей общественного транспорта на соблюдение масочного режима. Эти проверки заставляют перевозчиков внимательнее следить за ношением СИЗов пассажирами из-за чего постоянно происходят конфликты. Очередной такой случай попал в объектив камеры омичка.

Мужчина зашел в автобус, но маску надевать не стал. По словам омичей, плату за проезд с мужчины взяли и без защитных средств, но потом все же попросили их надеть. С этого момента и началась ссора между водителем, кондуктором и пассажиром. Омич отказывался надевать маску и сослался на то, что постановление губернатора носит рекомендательных характер.

- Люди, вы вообще читали постановление? Я зашел, мне эту маску обязаны выдать, - настаивал мужчина. Кто-то из пассажиров попытался напомнить, что коронавирус - опасное заболевание, которым легко заразиться. На это омич ответил, что все прекрасно знает, но маску надевать не собирается.

- Я знаю троих, кто коронавирусом болел. И что дальше? Да, тяжело болеют: один еле выкарабкался, а двое умерли. А я ходил без маски и буду ходить. Чтобы защититься, нужно противогаз надеть, а маска не спасет, - аргументировал свою позицию мужчина. Убедить его надеть маску хотя бы для вида у пассажиров и персонала не получилось, поэтому пришлось вызвать полицию. Некоторые из пассажиров были крайне недовольны задержкой и предлагали просто продолжить путь.

- Да мы уже полдороги проехали. Что теперь из-за одного вот так всем ждать? Я на работу опаздываю. Поехали, - грубо предложил один из пассажиров, но экипаж автобуса предпочел дождаться полицию.

Когда прибыли полицейские, несогласные с масочным режимом успокоились и стали выбирать гораздо менее красочные выражения, хотя до этого активно употребляли мат. Появился даже знакомый принципиального пассажира, который по его словам, работает юристом. Он тоже ссылался на рекомендательный характер постановления и даже захотел написать заявление на водителя автобуса.

Омичи часто становятся заложниками подобных ситуаций. Общественный транспорт из-за нежелания пассажиров надеть маски вынужден простаивать на остановках пока конфликт не утихнет. Иногда все удается решить относительно мирно, а иногда приходится вызывать полицию. Тогда задержка становится гораздо более серьезной.