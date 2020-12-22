Омичи устроили флешмоб из 310 машин и выстроились в огромную елку

Омичи устроили красивую инсталляцию. Фото: vk.com

Очень необычный и красивый флешмоб устроили накануне Нового года в Омске. Несколько сотен автомобилистов собрались на одной из парковок города. С одной лишь целью - создать красоту. Омичи решили составить из автомобилей новогоднюю елку. А какая новогодняя ель без гирлянды?

По этой причине организаторы флешмоба собрались вечером, чтобы было видно фары и подсветку машин. Судя по фонарям, в акции приняла участие и полицейская машина с мигалкой. Всего же в цепочку выстроилось 310 самых разных автомобилей. С высоты птичьего полета фигура и правда была похожа на настоящую новогоднюю ель. Получившуюся инсталляцию организаторы сняли с высоты птичьего полета. Кадры и впрямь получились очень красивые.

Омичи обсуждают флешмоб. Многие считают, что получилось очень красивое видео. Тем более, что она действительно поднимает настроение и настраивает на Новый год.