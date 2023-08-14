«Вам звонит Центробанк»: омичи с начала 2023 года отдали мошенникам 700 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области с начала 2023 года были зарегистрированы 3996 дистанционных хищений денежных средств. За аналогичный период прошлого года — 2849. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С начала этого года омичи перевели на счет злоумышленников 711,6 миллиона рублей. Для сравнения за аналогичный период в 2022 году — 404 миллиона рублей.

Только за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировали 80 преступлений, связанных с хищением денежных средств.

Так, 10 августа 2023 года в омское отделение полиции № 1 с заявлением обратился 28-летний местный житель. Как он рассказал правоохранителям, неизвестный взлома приложение «Яндекс такси» и, подменив банковские карты таксистов, похитил 500 тысяч рублей.

Отметим, по факту хищений средств были заведены уголовные дела, идут следственные действия оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru