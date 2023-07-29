На базе Омского медколлежда появится образовательный кластер «ОмскМедСПО»

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На базе областного медицинского создадут образовательный кластер для медицинских работников «ОмскМедСПО». В него войдут три образовательные организации и 14 учреждений здравоохранения. Создание кластера стало возможным благодаря победе в конкурсе федеральной программы «Профессионалитет».

Соглашение о партнерстве подписали три омские образовательные учреждения: колледж ОмГМУ Минздрава России, Омское мед.училище железнодорожного транспорта и, наконец, Омский областной медицинский колледж.

Свои подписи поставили представители профильных министерств – образования и здравоохранения. Также документ подписали представители бюджетных учреждений здравоохранения Омской области.

В Медицинском колледже создадут 6 новых образовательно-производственных зон. Здесь появится современный фельдшерско-акушерский пункт и реалистичный родильный зал с возможностью нарабатывать навыки оказания реанимационной помощи недоношенным новорожденным. Поставят тренажеры для реабилитации пациентов после инфарктов, инсультов, травм и операций. А для будущих зубных техников откроется лаборатория для обучения работе в сфере цифровой стоматологии. На эти цели из федерального бюджета направят 60,5 миллионов рублей.

— Создание кластера в корне изменит образовательную систему среднего профессионального образования в сфере медицины. Обучение будущих медицинских сестер, акушерок, зубных техников, фельдшеров будет проходить с обязательным условием наработки практических навыков, необходимых в данный момент, в данную минуту, омскому здравоохранению. Это позволит готовить специалистов под конкретные потребности учреждений здравоохранения региона, — подчеркнул директор областного медицинского колледжа Игорь Боровский.

Реализация проекта «Профессионалитет» на базе медколледжа начнется в 2024 году с 1 сентября. К этому времени колледж будет оснащен современным учебным и медицинским оборудованием в соответствии с проектом кластера.