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НовостиОбщество15 июня 2023 8:31

Владимир Путин присвоил почетное звание ректору ОмГМУ Марии Ливзан

Руководитель стала «Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации»
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: ОмГМУ

Фото: ОмГМУ

Ректору ОмГМУ Марии Ливзан президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Награждение прошло в преддверии Дня медицинского работника. Соответствующий Указ подписан 14 июня.

Теперь ректор Омского государственного медицинского университета носит почетное звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации».

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