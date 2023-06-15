Владимир Путин присвоил почетное звание ректору ОмГМУ Марии Ливзан

Фото: ОмГМУ
Ректору ОмГМУ Марии Ливзан президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Награждение прошло в преддверии Дня медицинского работника. Соответствующий Указ подписан 14 июня.
Теперь ректор Омского государственного медицинского университета носит почетное звание «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации».
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