Температура воздуха в июне в Омской области будет выше нормы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В гидрометцентр РФ рассказали, какая погода в Омске и области будет в июне 2023 года.

По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха в Омской области превысит многолетние значения на 1-1,5 градуса. С 1991 по 2020 гг. средняя месячная температура воздуха в июне составляла +18 градусов.

Надеяться на слишком сухой или дождливый июнь не стоит. В первый летний месяц может выпасть от 80% до 120% от нормы осадков.

Отметим, в ближайшие дни на территории Омской области сохранится сухая и жаркая погода, температура воздуха в дневные часы поднимется выше +30 градусов.