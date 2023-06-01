Омский НПЗ запустил благотворительную акция помощи детям «Мастерская добра»

Фото: Андрей Шавин.

На Омском НПЗ стартовала акция «Мастерская добра». Каждый год ее участники помогают детским образовательным и социальным учреждениям города.

Ученики ДХШ №5 побывали с экскурсией в музее ОНПЗ. Ребята вдохновились индустриальными видами, и по их мотивам подготовят творческие работы. Они станут лотами благотворительного аукциона.

Вместе с работами ребят из художественной школы на аукцион также будут выставлены игрушки, украшения, макеты, созданные работниками предприятия. Когда сбор творческих работ будет закрыт, сотрудники ОНПЗ смогут приобрести понравившиеся лоты. Полученные средства потратят на оборудование для керамической мастерской школы искусств.

«Инициатива участников «Мастерской добра» — проявление заботы о лучшем будущем для детей Омска. Сотрудники предприятия охотно откликаются на предложение помочь детям, принимают участие в организации экскурсий по ОНПЗ. Ученики художественной школы познакомились с нашим нефтеперерабатывающим производством, получили заряд эмоций от общения с коллективом. Уверен, теперь ребята с большим энтузиазмом будут вкладывать силы в создание творческих работ», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Цель акции «Мастерская добра» — помогать творческому развитию и способностям детей. В прошлом году волонтеры ОНПЗ собрали деньги на оборудование для швейной мастерской реабилитационного центра «Гармония». Акция ежегодно проходит с 2016 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».