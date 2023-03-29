В Омске три из пяти фирм выпускали пельмени с кишечной палочки и листериями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пельмени с кишечной палочки и листериями выпускали три из пяти омских фирм. Об этом заявила ветлаборатория референтного центра Россельхознадзора.

В двух образах при микробиологических испытаниях обнаружили патогенные микроорганизмы - бактерии Listeria monocitogenes.

– Листерии имеют широкое распространение в природе. При попадании в организм человека вместе с пищей вызывают различные формы инфекции, такие как энцефалит, менингит, дерматит. Также эта бактерия может вызвать опасную для жизни инфекцию у новорожденных и пожилых людей с ослабленной иммунной системой, – пояснили спцеиалисты.

Еще один образец являлся носителем бактерий группы кишечной палочки. А вот остаточное количество антибиотиков не нашли ни в одном из пельменей.

К слову, партия опасных пельменей на прилавки магазинов поступить не успела.

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