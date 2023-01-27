Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Экспорт из Омской области продукции переработки зерна увеличился почти в 5 раз. Показатели увеличились практически по всем позициям – зерно и продукты его переработки, растительное масло, продовольственный картофель, семенной материал. В прошлом году отгружались в Китай лен, ячмень, овсяные хлопья, пшеничная мука и растительные масла. Накануне губернатор Бурков провел встречу с руководителем омского Россельхознадзора Олегом Подкорытовым. Ведомство контролирует недопущение оборота некачественной и небезопасной продукции животного и растительного происхождения.

- Омская область в первую очередь сильный агропромышленный регион, реализующий достаточно много продукции в другие страны. Мы обеспечиваем лабораторный контроль, у нас в регионе действуют две федеральные лаборатории Россельхознадзора – Референтный центр, оснащённый оборудованием для проверки продукции на пестициды и агрохимикаты, и центр контроля качества зерна. В этом году получаем дополнительное оборудование. Работаем по современным информационным программам, и полностью прослеживаем всю продукциюживотноводства по ГИС «Меркурий», не выезжая в хозяйствующие субъекты, анализируем ситуацию и видим, где работают «фантомы». В 2022 году выявлено 98 таких фантомных предприятий: они не производят никакой продукции, только вводят в заблуждение и пытаются реализовать некачественную и небезопасную продукцию, - сказал Подкорытов.

- Сегодня мы видим рост вывоза зерна в 2 раза буквально за полтора года. Это говорит о том, что мы легализовали поставки зерна на экспорт, мы их - видим. Если раньше у нас только по 500 тысяч тонн продавалось за рубеж, то сегодня уже более 1 млн тонн омского зерна и продуктов его переработки пересекает нашу границу, - подчеркнул Бурков.

Увеличились поставки сельхозпродукции из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Китая. Только из Узбекистана завезено 149 тыс. тонн овощей и фруктов.

- Я считаю, эффект по итогам 2022 года очень положительный: для сельхозпроизводителей, наших переработчиков и, самое главное, для простых жителей, которые покупают эту сельскохозяйственную продукцию, которая стала поступать не из Франции или Испании из-за тысячи верст, - отметил глава региона.