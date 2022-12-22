В Омске в ближайшее время заработают две новые радиостанции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию подвела итоги конкурса на право вести эфирное вещание на радиочастотах.

Согласно решению комиссии, в число победителей вошли компании ООО «ПИ ФМ» и ООО «ГПМ Радио». Первое будет вещать в Омске под брендом «ПИ FM» на частоте 91,8 МГц. Второе займет частоту 92,3 МГц (бренд, под которым будет оно работать, неизвестен).

Отметим, сейчас радио «ПИ FM», входящее в структуру ООО «МКР-Медиа», вещает в 22 российских городах. ООО «ГПМ Радио» является крупнейшим игроком на рынке радиовещания в стране. Ему принадлежат такие радиобренды, как «Авторадио», «Юмор FM», Радио ENERGY и другие.

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