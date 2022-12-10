После визита генпрокурора РФ Краснова в омской прокуратуре произошла череда увольнений

Визит генпрокурора принес кадровые перестановки в надзорном ведомстве Омской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

После визита в Омскую область генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуре региона произошли массовые увольнения, сообщает инсайдерскую информацию сайт БК55.

СМИ рассказывает о том, что сначала уйти предложили исполняющему обязанности прокурора Андрею Хамошину. От предложения он отказался и теперь должен будет пройти переаттестацию в столице. Зато не обошла отставка заместителя прокурора региона Елену Тебенькову. Хотя ее имя все еще указано на сайте прокуратуры. Без своего кресла осталась старший помощник прокурора Омской области по правовому обеспечению Динара Тулеева. Произошли и другие увольнения.

В дни своего визита Краснов поручил надзорному ведомству разобраться с рядом проблем: обеспечением сельских жителей нормальной питьевой водой, исполнением нацпроектов, расселением аварийного жилья. Теперь центральный аппарат генпрокуратуры будет досконально разбираться в проблемных ситуациях.

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