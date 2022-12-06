Правительство Омской области поддержит распространителей прессы

В рамках политики открытости, свободы поиска и получения информации одним из важнейших социальных направлений деятельности органов власти является обеспечение населения информацией.

Последнее время наблюдается тенденция по сокращению точек продажи газет и иных периодических печатных изданий – одних из основных источников информации.

Для поддержки распространителей прессы Правительством Омской области разработан порядок субсидирования расходов, связанных с содержанием газетных киосков, который вступил в силу 22.10.2022.

Субсидию смогут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые реализуют периодические печатные издания населению через киоски печати.

На официальном сайте Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, осуществляющем выдачу субсидий, 6 декабря 2022 года объявлены даты приема заявок на участие в отборе для предоставления субсидии в 2022 году.

Прием заявок продлится с 13 по 16 декабря включительно.

Подробнее с требованиями и критериями отбора можно ознакомиться на официальном сайте ведомства по адресу https://mrp.omskportal.ru/oiv/mrp/otrasl/Subsidies-press-NTO/Selection_2022.