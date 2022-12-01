Север Омской области, оставшийся без газа, отапливают электричеством

Насколько дороже греться электричеством и последуют ли компенсации, пока не сообщают. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Омской области из-за экстренно низких температур воздуха резко упало давление подачи газа потребителям. Из-за этого возникла опасность ЧС. Поэтому губернатором региона Александром Бурковым было принято решение перевести местных жителей на альтернативные источники тепла.

Пока три десятка домов в Знаменке и Таре перевели на электротермию. Как сообщил глава региона, в противном случае возможен взрыв. Поэтому до тех пор, пока на север Омской области не придет большой газ, будет так.

Проблемы с газом возможно будет решить, когда Газпром проведет ресурс сюда со всеми условиями безопасности и подачи.

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