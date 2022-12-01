В Кировском округе Омска сгорели два частных дома

Фото: МЧС России по Омской области.

Утром в Омске горел частный дом. Сообщение о возгорании дома в Кировском округе города поступило спасателям около половины десятого. Пожарные сразу направились на ликвидацию возгорания. К моменту прибытия первых расчетов огнем было охвачено два частных дома и хозпостройки на площади 260 квадратных метров.

- К тушению пожара от МЧС России привлечены 56 человек и 12 единиц техники, - рассказали в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области.

В течение часа пожар был полностью ликвидирован.

МЧС России предупреждает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону «101».

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