В Омской области взлетели цены на продукты и услуги

Вам еще не страшно смотреть на ценники в магазинах? Фото: Ксения Высотина

Накануне Омскстат рассказал о том, как изменились цены в Омской области в период с января по сентябрь 2022 года.

По данным ведомства, цены на потребительском рынке за январь-сентябрь в среднем выросли 9,8%. Продовольственные товары подорожали на 9,6%, а на непродовольственные - на 9,3%. Для омичей на 10,7% стали дороже услуги. Каждый месяц цены в Омской области росли на 1,1% в течение последних 9 месяцев. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года - на 0,7%.

Выросли и цены на недвижимость. За 1 квадратный метр жилья на первичном рынке просят больше на 4,1% (83,7 тысяч рублей), на вторичном - на 7,7% (77,6 тысяч рублей)

Цена промтоваров выросла за последние девять месяцев на 1,4%. Цены у сельхозпроизводителей наоборот упали на 3,5%.

- Повышение среднего уровня цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения составило 18,6%, в том числе цены производителей на строительную продукцию выросли на 6,3%, цены приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – на 24,5%. Повышение тарифов на перевозку грузов (трубопроводным, автомобильным, внутренним водным транспортом) составило 4,0%. На услуги связи для юридических лиц тарифы выросли в среднем на 1,4%, - добавили в Омскстате.

Напомним, ранее в Омской области упал на 6% оборот продовольственных товаров по итогам 9 месяцев 2022 года.

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