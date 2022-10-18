Под Омском 19-летний парень сжег более 1 тысячи тюков сена из зависти к фермеру

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омской области 19-летний парень из зависти к богатству экс-работодателя сжег свыше 1 тысячи тюков соломы на сумму почти в 1,04 миллионов рублей.

В утром в правоохранительные органы обратился 67-летний директор закрытого акционерного общества и сообщил, что на территории его фермы, находящейся около села Березовка в Марьяновском районе, он обнаружил поле с кучей сгоревшей соломы.

Прибывшие на место полицейскими установили, что огнем уничтожены 1040 тюков гороховой соломы, сложенной в скирды. Материальный ущерб составил в 1,04 миллиона рублей.

Оперативники выяснили, что это был поджог, и поиску злоумышленника. Им оказался 19-летний парень, проживающий в селе Березовка Омской области. Поджигателя задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Как рассказал задержанный, он ранее работал в этой компании скотником, но спустня некоторое время уволился из-за низкая зарплата. Сжечь сено парня побудила зависть - он считал, что директор фирмы уж очень богат. В день икс ночью омич пришел на ферму. Там он оторвал внутренний карман куртки и поджог его спичками, после бросил горящий кусок ткани на тюки соломы.

В ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы, по итогам будет заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».