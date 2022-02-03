Омские полицейские помогли спасти жизнь восьмилетней девочке

Помощь оказали старший лейтенант полиции Алексей Конев и лейтенант Сергей Павленко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшее воскресенье на Омских дорогах случилось интересное происшествие. На Соборной площади к сотрудникам ДПС обратился водитель такси. Он объяснил что в его машине находится мама с девочкой, которая плохо себя чувствует.

Мама ребёнка объяснила, что направлялась из детской поликлиники №8 в детскую городскую больницу №3. Её дочь Василиса начала жаловаться на сильные боли в животе.

Автоинспекторы приняли решение помочь семье. Сопровождая машину такси с помощью звуковых и световых сигналов они свободно добрались до медицинского учреждения.

Полицейские не остались равнодушны и позже позвонили узнать о самочувствии девочки. Василиса в порядке, но её оставили под наблюдением врачей до полного выздоровления.