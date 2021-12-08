80 омским коммунальщикам не доплатили миллион рублей

Работникам задержали зарплату за месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Черлакском районе Омской области выявили проблемы при оплате труда местным коммунальщикам. Большой долг по заработной плате накопился у МУП «Тепловодоснабжение» перед 80 работниками. Прокуратура провела проверку и выяснила, что работники не получили зарплату за октябрь 2021 года. Общий долг составил более 1 миллиона рублей.

Руководство компании и раньше задерживало зарплату, а выплачивало только после заявлений о взыскании. Как сообщили в ведомстве, прокурор внес представление с требованием погасить долги перед работниками. После принятых мер все сотрудники получили зарплату в полном объеме.