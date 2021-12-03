Бывший мэр Омска Фадина вспомнила про встречу с Путиным и рассказала о тайной мечте

Оксана Фадина уже общалась с главой государства во время его приезда в Омска в 2019 году.

Оксана Фадина, недавно ставшая депутатом Госдумы, активно отвечает на вопросы своих подписчиков в Instagram. В очередной раз ее спросили про взаимоотношения с президентом. Оксана Фадина однажды лично общалась с Владимиром Путиным, когда он в 2019 году приезжал в Омска на Форум России и Казахстана.

Бывший мэр города признала, что у нее есть тайная мечта.

- У меня давно была тайная мечта пообщаться лично с Президентом. И тогда даже и представить не могла, что когда-то это произойдёт. Первая встреча прошла, когда я в статусе хозяйки города прогулялась с Президентом по улице Ленина, рассказывая о планах по благоустройству города. Владимир Владимирович очень внимательный собеседник: чувствуется спокойствие, сила, уверенность. И какая-то магическая притягательность, - сказала Оксана Фадина.

Но, оказывается, еще была и вторая встреча. Она состоялась уже в Москве. Ее подробности рассказала сама Оксана Николаевна:

- Вторая встреча прошла в январе 2020 года в Москве, тогда я рассказывала об омских проектах на Совете по вопросам местного самоуправления. Волнению не было границ. Я чувствовала себя как на вступительных экзаменах. Но испытание прошла.