В Омске проверят законность вырубки леса в Чернолучье

Вырубкой Леса под Омском заинтересовалась прокуратура. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На вырубку леса в Омской области пожаловались в сети экоактивисты. Омский болгер Орис Брут в минувшие выходные сообщил о том, что в окрестностях Красноярки, на территории, которая входит в Чернолучинскую рекреационно-курортную зону, вырубают здоровые деревья. Эту проблему омичи заметили еще летом.

Тогда Лесхоз объяснил, что санитарная вырубка проводится из-за пожаров, которые прокатились по этому району еще в 2020. Сейчас продолжают все ту же чистку, эти работы будут проводить до конца года. А весной на этом участке высадят новые ели.

Этим фактом заинтересовалась и прокуратура. В ведомстве назначили проверку.

- В случае выявления нарушений действующего законодательства действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, а также при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Омской области, - подчеркнули в ведомстве.