«Росводоканал Омск»: время передать показания

В «Росводоканал Омск» напомнили о сроках передачи показаний приборов учета и рассказали, как это сделать за пару минут. Если в вашей квартире установлены приборы учета, и вы хотите получать квитанцию, рассчитанную за фактическое потребление – ежемесячно передавайте показания.

Способ первый – продиктовать голосовому роботу.

Набираем номер 39-51-00, называем цифры лицевого счета, подтверждаем адрес и место установки приборов учёта, диктуем показания (четко называем однозначные или двузначные цифры). Голосовой робот работает круглосуточно, без обеда и выходных. За один звонок можно передать данные сразу двум поставщикам: в омский водоканал и АО «Омск РТС».

Способ второй – отправить через сайт без регистрации.

Заходим на сайт, нажимаем на кнопку «Передать показания». На открывшейся странице вводим номер лицевого счета, номер квартиры комнаты и символы с картинки, переходим на страницу, где указаны номера и место установки счётчиков, срок их поверки и предыдущие показания. Вводим текущие показания в соответствующие поля и нажимаем кнопку «Отправить показания».

Способ третий - отправить SMS на номер 8-903-767-28-90.

Записываем через пробел номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды и показания потребленного ресурса.

Способ четвертый - направить данные по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru.

Данные те же, что и в SMS: номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды, показания. Записываем данные через пробел.

В августе горожане передали данные по 372 тысячам лицевых счетов. В базу данных предприятия внесли показания 853 366 счетчиков. 60% потребителей при этом воспользовались дистанционными способами.

Переданные до 25 числа (включительно) показания приборов учёта будут отражены в квитанциях за сентябрь, потребители получат их в первой декаде октября. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платёжных документах за октябрь.