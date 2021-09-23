Омичи снова жалуются на невыносимый запах газа

По заявлениям омичей, город снова накрыло выбросами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторое время омичи не ощущали выбросов. Действительно, традиционных жалоб в омских пабликах не было, но сегодня утром все изменилось. Жители активно стали писать о том, что чувствуют резкий запах газа. Его ощутили во всех районах города.

- Площадь Серова адская вонь, газовая камера!

- Полет, улица Кирова. Что творилось ночью? Где-то с 8 вечера жуть жуткая.. возвращалась домой, чувствую дышать тяжело

- На Ватутина пелена, видимость плохая, а вонь просто неимоверная.

Такие сообщения оставляли омичи в сети. Многие говорили, что сообщили в службу мониторинга, но ответа не последовало.

Были жалобы и за несколько дней до этого. 21 сентября во вторник жители Нефтяников жаловались на запахи химии. Тогда минприроды ответили, что жалобу зарегистрировали, но превышений ПДК на автоматических пастах не зафиксировали.