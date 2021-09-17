В мэрии рассказали, где в Омске построят новое кладбище

Мэрия Омска запланировала строительство нового кладбища Фото: Андрей АБРАМОВ

Все чаще и чаще звучит мысль о том, что места на городских кладбищах заканчиваются.

- На данный момент захоронения умерших выполняются только на Ново-Южном кладбище в Ленинском районе Омска и на Юго-Восточном кладбище в Омском районе Омской области, причём земельные ресурсы обоих практически исчерпаны, - признали в мэрии города.

Таким образом, через пару лет мест может не остаться совсем. Поэтому мысль о строительстве нового погоста витала давно. И вот в мэрии Омска заявили, что планируют в городе новое кладбище. Новый объект площадью 10 тысяч гектаров должен появиться в районе Юго-Восточного кладбища. Ориентировочно кладбище будет на 7 000 могил.

- Работы будут вестись за счёт городского бюджета. Планируется в 2023 году провести проектирование (его стоимость около 3 млн рублей), в 2024 - 2025 годах - строительство, - уточнили в мэрии.