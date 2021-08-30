Минобороны просят снести омскую казарму, где при обрушении погибли 24 десантника

Минобороны выступили с таким ходатайством на суде, но окончательного решения еще не принято. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже более шести лет длится разбирательство в причинах страшной трагедии. В 2015 году 15 июля внезапно для всех обрушилась казарма 246 учебного центра ВДВ. Тогда поз завалами погибло 24 солдата-срочника, еще 21 призывник получил серьезные травмы. Расследование причин затянулось так сильно, что недавно истек срок давности обвинений по основному эпизоду. Но расследование и проведение экспертизы продолжалось.

Недавно стало известно, что минобороны попросил суд снести остатки казармы. Свое решение они мотивировали беспокойством за безопасность экспертов, которые работают на месте, сообщает издание «Комерсантъ». Представители родителей погибших и пострадавших солдат с таким решением не согласны. Они считают, что такой шаг только затянет расследование, а после сноса остатков здания установить истинную причину трагедии будет и вовсе невозможно.