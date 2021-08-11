«Много вопросов к омским органам опеки»: Детский омбудсмен Кузнецова раскритиковала чиновников, которые хотят отобрать дочь у сироты

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Омск встретилась с сиротой Людмилой Киселевой. Фото: ВКонтакте

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в Омск встретилась с сиротой Людмилой Киселевой. Ее историю рассказывала общественница Алеся Григорьева. Омичка оказалась в трудной жизненной ситуации и практические без денег. Она обратилась за помощью в дом ребенка, чтобы поместить маленькую дочку туда на месяц. За это время мать малышки рассчитывала утрясти все дела, разобраться с долгами за коммуналку и найти место для жилья с дочкой.

Но вместо помощи чиновников сирота получила новые проблемы. На нее подали в суд о лишении родительских прав. Только после того, как на помощь Людмиле Киселевой бросились омские общественники, исковые требования к матери малышки были изменены. Теперь Людмилу хотят ограничить в родительских правах.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с омской сиротой. Она дала понять, что находится на стороне матери и раскритиковала подход чиновников к решению проблемы.

- У нас есть, мягко говоря, много вопросов к омским органам опеки, я думаю, что вместе с прокуратурой мы найдем на них ответы. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов, которые необходимо отработать, - цитирует омбудсмена "РГ". - В том числе отзыв судебного иска и сопровождаемое совместное проживание Людмилы вместе с дочерью в течение месяца.