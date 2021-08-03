Изъяли 16 поллитровых банок черной икры: На севере Омской области браконьеры массово истребляют краснокнижных осетров

Причиненный браконьерами ущерб оценили в 730 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Омской области

Полицейские Усть-Ишимского района с помощью квадрокоптера, предоставленного Росгвардией, смогли обнаружить и задержать двоих браконьеров. Когда мужчины с уловом причаливали, к берегу Ишима их уже ждали силовики. Захваченные с поличным сельчане 56-ти и 60-ти лет попытались выкинуть мешок с рыбой в реку, но не успели.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, у задержанных изъяли 20 стерлядей и два осетра. А позже дома у одного из браконьеров обнаружили еще 16 поллитровых банок с черной икрой.

Согласно открытым данным в интернете 100 граммов этого продукта стоят от 4 до 7 тысяч рублей. Ранее в России вылавливалось осетровых больше, чем во всех остальных странах мира. В итоге такого варварства этот вид рыб оказался на грани вымирания. С начала 21 века их промысловый лов запрещен практически повсеместно.

Судя по всему, у омских браконьеров изъяли очень редких особей Западносибирского осетра. Причиненный ущерб оценили в 730 тысяч рублей.

В отношении обоих задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства». По ней им грозит до двух лет колонии.

Кроме того, старшему из браконьеров могут добавить срок еще и по статье о добыче водных ресурсов, занесенных в Красную книгу. Санкция по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы.