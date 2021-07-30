Мусорные тарифы и плата для омичей: реалии сегодняшнего дня

Корректно будет сравнить результаты с другими регионами, которые поставлены в такую же ситуацию, в связи с принятием федерального закона.

Кто сколько платит?

Информация есть в открытых источниках, найти её не составляет никакого труда. По данным из источников омичи в середине списка по тарифам на вывоз мусора.

В таблице представлены регионы, где расчёт ведётся по аналогичному принципу, что и в Омской области – с каждого проживающего. Поскольку Омская область в серединке, то в 2021 году есть регионы, где вывоз мусора выходит дешевле, а есть и множество тех, где эта услуга намного дороже.

При этом, омские нормативы накопления мусора одни из самых низких в стране. В Томске, Иркутске и Кемерово жители мусорят намного больше, но при этом они платят за вывоз меньше.

Связь между нормативом мусорообразования и малой платой за вывоз не очевидна. Если его понизить, то необязательно это приведёт к понижению оплаты коммунальной услуги. Расчёт тарифа намного сложнее – там учитывается и площадь региона, качество и количество дорог, плотность населения. Наличие полигонов и мусоросортировочных станций и так далее.

Есть другой вариант образование тарифа – с квадратного метра. Например, таким пользуются в Москве и Питере – тариф составляет 7,94 рубля с «квадрата». В среднем, население там платит за вывоз мусора 265 рублей в месяц, при учёте квартиры в 33,5 квадратов. Частному сектору положена скидка в 30 %, соответственно сумма составляет 165 рублей. В Подмосковье с квартиры площадью 54 квадратных метра для семьи из трех человек составляет 431 руб. в месяц или 143,7 руб. с человека.

Решение о размере тарифов во многом политическое. Такое мнение выразил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов в интервью РБК. По его мнению, в некоторых субъектах РФ рост специально сдерживали, чтобы не было социальной напряжённости. Однако, это не выход – то, что изначально уменьшали, в тариф на следующий период включат.

Административно сдержать тариф можно только на кратковременный срок. Получается, что потом он только вырастет. Так произошло в Омске – сейчас в тариф включена часть выручки оператора, незаконно изъятая по предписанию ФАС России. Если бы не решение властей об установлении льгот, то омичам пришлось бы платить по 200 рублей с человека.

Важность сортировки

Сортировочные заводы появились в области только после реформы, несмотря на то, что попытки по их строительству предпринимались и ранее. С 2019 года сортировка мусора происходит на Кировском и Ленинском заводах. Там специалисты делят его, на тот, что можно переработать вторично и на тот, который использовать уже нельзя.

Вторую категорию, спрессованный мусор, отправляют на межмуниципальные полигоны. Такой подход экономит пространство на свалках, поскольку мусор становится меньшего объёма. Не страдает и экология – запах от спрессованного мусора намного меньше, что снижает влияние на окружающую среду.

До реформы мусор не сортировался – всё это приводило к тому, что его просто свозили на свалки. Сегодня сортируется до 80 % городского мусора.

Хотя и два завода, которые есть в регионе – это мало. Недавно глава Минприроды рассказал, что в области хотят на концессионных началах построить ещё три ээкокластера. Появится, по задумке властей, они должны появится Красной Туле, Таврическом районе и Таре. Инвесторы заинтересованы в проектах, а жители получат улучшение экологии и новые рабочие места. Кроме этого, вырастут налоговые отчисления в бюджет области.

В других регионах, судя по приходящим новостям, строительство затянули. В Омской области же их два – построены при минимуме бюджетных средств, создаётся благоприятный инвестиционный климат, что, естественно, заслуга руководства региона.

Что произошло за два года?

В регионе не случилось мусорного коллапса. Отходы вывозятся вовремя, ситуация, которая произошла после субботника решилась в рабочем порядке.

В Омской области сменился парк техники – по городу ездят не громкие машины, а бесшумные мусоровозы, что не будит жителей по утрам. Из них не сыпется мусор, который потом летает по всему городу. В новенькую «Сканию» помещается объём в три четыре старых грузовика, что позволяет закладывать в тариф зарплату только одного водителя. А не нескольких.

По всему городу появились новые контейнеры и площадки для размещения ТКО – до реформы это было проблемой. Региональные власти и муниципалитеты выделили субсидии для их закупа, оператор добавил 15 тысяч от себя. Их, конечно, нужно ещё больше, и работа в этом направлении также идёт.

В частном секторе Омска есть санпосты. В деревнях они тоже есть – теперь даже жители начинают тревожиться, если мусор у их домов не вывозится. К экологической реформе присоединились более 700 населённых пунктов, с территории которых мусор не вывозился раньше.

Меняется отношению к вывозу мусора у жителей и предприятий. Все больше юридических лиц заключают официальные договоры. Это значит, что станут чище леса и овраги – региональный оператор не сможет вывезти мусор не на полигоны или заводы просто потому, что все машины оборудованы системой ГЛОНАСС.

Эксперты признают, что регион находится в «зелёной» зоне. Главное – движение вперёд, не надо останавливаться на достигнутом.