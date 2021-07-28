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Общество28 июля 2021 14:03

В Омской области нашли тело утонувшего при спасении ребенка мужчины

Его случайно выловили рыбаки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мужчина спас ребенка, а сам выплыть не смог.

Мужчина спас ребенка, а сам выплыть не смог.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в соцсеьях омичи просили помощи в поисках тела утонувшего мужчины. Он отдыхал на берегу Иртыша в районе поселка Харино в Омском районе с семьей. Мужчина отправился купаться с одним из сових детей, мать и два других ребенка остались на берегу. Внезапно оба начали тонуть. Отцу удалось вытолкнуть ребенка, а вот сам он уже не выплыл.

Его тело тоже долгое время не могли найти. Родные и друзья даже просили помощи у омичей через соцсети. И вот вчера два рыбака случайно выловили тело многодетного отца недалеко от места, где он утонул. Приятели собрались порыбачить, но выловили совсем не рыбу. Отметим, что только за минувшие выходные в Омской области утонули 7 человек.