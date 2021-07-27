В Омском ЦИССе обсудят проекты в сфере культуры

Муниципальные ресурсные центры, социальные предприниматели, лидеры НКО представят экспертам свои планы и разработки, обсудят условия участия в конкурсе на получение грантов из Президентского фонда культурных инициатив.

Состоится презентация четырех сельских проектов: «Особый театр» для людей с ментальными нарушениями из Пушкинского психоневрологического интерната (Омский район); Мобильная студия «Равные возможности» - для вовлечения детей из отдаленных сел в творческий процесс (Исилькульский рай он); проект «Волшебник из страны детства» - для знакомства с творчеством пистателей-земляков (Калачинский район); «Семейный кукольный театр», созданный для формирования нормального психологического климата в проблемных семьях, (Шербакульский район), а также проект «Школа современной хореографии и творческого развития «Рассвет» (г. Омск).

В разговоре примут участие замминистра культуры Омской области Бакулина Светлана Дмитриевна, эксперты Омского ЦИСС, лидеры гражданских инициатив. Будут обсуждаться вопросы по мерам государственной поддержки творческих проектов и участию в конкурсе Фонда президентских грантов по культуре, который через несколько дней назовет первых победителей.

По данным Омского ЦИСС, из 1 тыс. выпускников Школы социального предпринимательства 228 человек предоставляют свои услуги в сфере творческого развития (23% от общего числа проектов). Из 536 лидеров НКО, закончивших Школу социальных инноваций, 139 человек (26%) реализуют «культурные» проекты и выявляют в регионе новые таланты.