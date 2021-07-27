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Общество27 июля 2021 8:53

Бывшего главу района Омской области посадили на 3 года за мошенничество при строительстве дороги

Чиновник украл более 2,6 миллионов рублей, выделенных на ремонт
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Суд полностью удовлетворил требования обвинителей по гражданскому иску, но смягчил приговор по уголовному делу.

Суд полностью удовлетворил требования обвинителей по гражданскому иску, но смягчил приговор по уголовному делу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске завершился суд над бывшим главой Седельниковского района Омской области Алексея Сабаева. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. В ходе следствия выяснили, что в 2018 году экс-чиновник получил субсидию на ремонт дороги в селе Седельниково. Контракт на выполнение работ от имени администрации он заключил с подконтрольной фирмой. Работы были выполнены, но стоимость их оказалась сильно завышена, а качество оставляло желать лучшего. Принимать дорогу не хотели, но Сабаев, по мнению следователей, использовал служебное положение, чтобы документы о приемке работ все же подписали. Это позволило чиновнику незаконно заработать более 2,6 миллионов рублей. Прокуратура просила для чиновника наказание в виде 7 лет лишения свободы и штрафа в 700 тысяч рублей.

Рассмотрев все представленные доказательства, Центральный районный суд назначил Сабаеву наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей, а также на 2 года запретили занимать государственные должности. Кроме этого бывшему чиновнику придется выплатить и украденные 2,6 миллиона рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, гражданский иск в интересах муниципального образования удовлетворен в полном объеме.