Какие птицы из «Птичьей гавани» чаще всего сталкиваются с самолетами

В омском аэропорту составили топ-3 птиц, которые попадают в турбины самолетов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Ни для кого из омичей не секрет, что наш город один из немногих, где природный парк находится практически через дорогу от действующего аэропорта. Это создает определенные трудности для полетов. Об этом рассказали в пресс-службе омского аэропорта.

- В случае с Омском все усугубляется тем, что в непосредственной близости к аэропорту расположен природный парк. У этих двух объектов диаметрально противоположные задачи: в «Птичьей гавани» птиц разводят, в аэропорту – не допускают их нахождения на территории, - отметили в аэропорту. Также отмечают, что самолеты заходят на посадку именно над природным парком. В это время их высота вполне позволяет столкнуться с птицами.

Больше всего для самолетов представляют чайки. Они мало боятся посторонних звуков и в целом не слишком пугливые и аккуратные птицы. На втором месте куропатки, но они представляют опасность именно из-за чрезмерной пугливости. От громких звуков они беспорядочно разлетаются, не разбирая дороги, поэтому и сталкиваются с самолетами. На третьем месте оказались хищники. Они, по наблюдениям орнитологов, просто сосредотачиваются на добыче и не замечают ничего вокруг. В самом конце списка оказались вороны. В Омске не было зарегистрировано ни одного случая столкновения самолетов с этими пернатыми.