Налоговики назвали компании-лидеры по отчислениям в Омске. Фото: Артем КИЛЬКИН

Интересные цифры опубликовали омские налоговики. Ведомство подсчитало, сколько компании перевели денег во внебюджетные фонды в первом квартале года. Речь идет об отчислениях в ПФР, в Фонд обязательного медицинского страхования и другие фонды.

Налоговики назвали десятку лидеров. Всего 10 компаний за первые три месяца 2021-го перевели более 2,5 млрд. рублей. В итоге список лидеров выглядит следующим образом: больше всех денег в фонды перевело АО «Транснефть – Западная Сибирь», на втором месте АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», на третьем - ООО «Газпромнефть-Снабжение». Четвертое место у АО «Омсктрансмаш», а на пятой позиции ООО «Автоматика-сервис». В этот раз у АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» шестое место, у АО ОмПО «Радиозавод им А. С. Попова» (РЕЛЕРО) - седьмое.

Замыкают десятку следующие компании: АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ПАО «Россети Сибирь», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики».