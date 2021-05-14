Омские энергетики проходят вакцинацию от клещевого энцефалита

АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» уделяют особое внимание здоровью и безопасности сотрудников. Важным аспектом является профилактика различных заболеваний. Город Омск и несколько районов Омской области являются эндемичными зонами по клещевому вирусному энцефалиту. Риск возрастает весной в период повсеместного сухостоя. Именно поэтому, тем специалистам, чьи профессиональные обязанности связаны с обходом территорий, предлагается пройти вакцинацию за счёт средств работодателя. Вакцинация стала важным звеном в системе защиты здоровья персонала. Она проводится каждый год, заблаговременно до наступления опасного сезона. По сравнению с прошлым годом число сотрудников, прививаемых от клещевого энцефалита, увеличено на 100 человек.

- Наша задача - создать безопасные условия для всех сотрудников. Если есть малейший риск, в наших силах его предотвратить. При этом такая организованная работа позволяет сохранить личное время работника. Он не тратит его на посещение поликлиник, - отметила начальник управления по работе с персоналом АО «ТГК-11» Наталия Ермоленко.