В крупном пожаре в Омске сгорели сразу три дома

Продолжают появляться новости о серьёзных пожарах. На этот раз в ночь на 10 мая пострадали три дома в Ленинском округе. Там в частном секторе загорелся один из домов и пламя быстро перешло на два соседних. Всё произошло поздней ночью, в МЧС обратились почти в 4 часа утра. На тушение были привлечены 67 человек и 15 спецмашин, уточнили в ведомстве. К счастью, никто из жильцов не пострадал, но теперь придётся фактически заново строить дома. У двух из них обвалилась крыша, а третий серьёзно пострадал на всей площади. Для устранения открытого огня и локализации горения пожарным понадобилось около двух часов. В причинах возможного возгорания сейчас разбираются специалисты.