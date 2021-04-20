На реках в Омской области начался ледоход

В Омской области начался ледоход. Фото: Обь-Иртышское УГМС

В Омской области начался ледоход. В районах на некоторых участках рек лед уже тронулся.

- Первым 14 апреля вскрылся Большой Аев, реки Уй, Оша, Шиш, Ишим – 15, 16 апреля, – сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС. – Ледоход на Иртыше наблюдается на отдельных участках. Так, в районе Тевриза он начался 17 апреля, у сел Усть-Ишим и Красноярка – 18 апреля.

19 апреля первые подвижки льда наблюдаются уже на Иртыше в городе.

- Так как в этом году весна началась с северных районов, то первыми на теплую погоду отреагировали северные реки Омской области, – комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – Вскрытие рек отмечалось на 1-8 дней раньше нормы. Изменение уровня воды а Иртыше при вскрытии составляет 6-16 см, на его притоках 10-62 см за сутки.

В ближайшие дни на реках Омской области ожидается рост уровня воды различной интенсивности и дальнейшее вскрытие Иртыша. Так что в данный момент омичи наблюдают лишь начало ледохода.