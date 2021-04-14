Райффайзенбанк снижает ставки рефинансирования потребительских кредитов

Райффайзенбанк снижает минимальные ставки рефинансирования потребительских кредитов до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,49% для остальных заёмщиков.

«Несмотря на повышение ключевой ставки, можем предложить клиентам выгодное решение для снижения долговой нагрузки. В Райффайзенбанке просто объединить в один до пяти займов разных банков, том числе ипотеку, кредитные карты и автокредит», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления п развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Подробнее об условиях рефинансирования в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru .