Деформационные швы на Ленинградском мосту заменят за четыре месяца

На Ленинградском мосту в этом году заменят два деформационных шва, а капремонт планируют только в 2022. Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске активно обсуждают необходимость ремонта Ленинградского моста. Это стало очевидно в прошлом году, тогда заменили несколько деформационных швов. Это позволило оставить его открытым для движения автомобилей. А вот для пешеходов мост закрыли, ходить по тротуарам может быть опасно.

В этом году кпремонта точно не будет, но дорожники планируют заменить еще два шва. Для этого уже нашли подрядчика и заключили договор, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Мы будем проводить работы в три этапа, при частичном ограничении движения транспортных средств, подчеркну, что полностью перекрывать Ленинградский мост никто не планирует, соответственно, большие транспортные заторы также не прогнозируются, — рассказала директор бюджетного учреждения города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.

Ремонт растянется на 4 месяца, с 13 апреля до 10 августа. Как уточнили в мэрии один месяц уйдет на то, чтобы изготовить их и привезти в Омск из Санкт-Петербурга. Капитальный ремонт планируют на 2022 году.