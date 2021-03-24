«Формат определит оперштаб»: В Омске начали готовиться к празднованию Дня Победы

Омичей уже точно ждет салют, а судьба других мероприятий пока не известна.

В Омске уже начали подготовку к празднованию Дня Победы. Действительно, чтобы подготовить массовые мероприятия остается на так уж много времени, чуть больше месяца. В мэрии все же надеются, что в этом году празднование пройдет в обычном формате или хотя бы чуть более свободно, чем в прошлом. Но окончательное реение об этом все же остается за оперштабом, ближайшее заседание которого состоится на следующей неделе.

- Что касается дальнейших планов, в частности, празднования Дня Победы. Мы ждём решения областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. И приступаем к подготовке праздничных мероприятий. В мероприятиях будут задействованы Парк победы, Омская крепость, площадь Победы, а также полигон Омского танкового инженерного института, — подчеркнул исполняющий обязанности главы департамента культуры Олег Федоренко.

Уже известно, что в Омске в День Победы все же запустят праздечный салют. Он уже традиционно пройдет в трех точках: напротив гостиницы Омск, на набережной Тухачевского и в Советском парке.