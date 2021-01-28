Омич ограбил пенсионера-инвалида, представившись дезинсектором

Омич ограбил соседа ради нового телефона и алкоголя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала омича, совершившего циничное ограбление своего соседа пенсионера. Об этом сообщила социальный работник, которая приходит к дедушке.

Все произошло в доме на улице 20 лет РККА. Как удалось выяснить следователям, пенсионер инвалид 1 группы был дома один, когда к нему постучался неизвестный и представился сотрудником санитарной эпидемиологической службы. Он предложил потравить тараканов. Пенсионер согласился и впустил мужчину в квартиру. Когда незнакомец закончил посыпать стены белым порошком, сообщил хозяину, что должен переписать номера купюр. Омич заметил неладное и отказался, тогда неизвестный набросился на него, повалил на пол и силой заставил рассказать, где хранятся деньги.

Грабителем оказался 50-летний ранее судимый сосед потерпевшего. Из квартиры пенсионера грабитель забрал 22 тысяч рублей. На 10 тысяч он купил новый телефон, а остальные пропил. Телефон в скором времени он тоже заложил в ломбард за 3 200, сообщили в пресс-службе полиции. Сейчас по данному факту возбудили дело по статье "разбой", а подозреваемого заключили под стражу.