Жителей района Нефтяников в Омске оставили без отопления почти на сутки

Омичам пришлось два дня провести с холодными батареями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители района Нефтяников в Омске пожаловались в соцсетях на отключение тепла не только в домах, но и в некоторых госучреждениях. Как рассказывают люди, тепла нет в нескольких домах по улицам 20 Партсъезда, 50 лет Профсоюзов, Грозненская, Магистральная, Нефтезаводская и Тварковского. Омичи уточняют, что под отключения попали и детские сады, и больницы. Причиной отключения называют профилактику "Подающего" трубопровода западного луча ТЭЦ-3.

Отопление отключили во многих домах омичей.

- Хочется узнать - что же это за "профилактика" такая, когда в разгар зимы людей почти сутки оставляют без горячей воды и отопления, - интересуется автор гневного поста в соцсетях.

В комментариях один из омичей поделился видео, снятым по его словам, в районе Нефтяников, с работами, очень похожими на устранение аварии, а не профилактику.

- А по итогу дали только в 8 утра 16 декабря. Это то, что отключили 15 числа якобы из-за аварии. А 14 декабря так же весь день не было тепла, якобы меняли задвижки, - рассказывают о развитии ситуации местные жители в комментариях. Омичи единодушны: отключать отопление на целый день в середине зимы - плохая идея.