Двое пострадали в столкновении автобуса с «Toyota land cruiser» в Омске

Двое пассажиров автобуса обратились в больницу. Больше никто не пострадал. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне вечером в Омске произошло очередное ДТП с участием пассажирского транспорта в Омске. За прошедшую неделю общественный транспорт несколько раз становился участником аварий на дорогах города, но все они были относительно не серьезными.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, столкновение произошло в 20:00 на перекрестке улиц Ватутина и Конева. "ПАЗ" под управлением 42-летнего омича столкнулся с "Toyota land cruiser" под управлением 58-летнего водителя. Известно, что на момент столкновения в автобусе было 5 пассажиров, двое из которых обратились за медпомощью. Автобус перевозил пассажиров по маршруту поселок Николаевка - поселок Мелиораторов.

От столкновения серьезно пострадал легковой автомобиль, но с его водителем все хорошо. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

По факту ДТП назначена проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.