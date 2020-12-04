Омские нефтепроводчики оказали помощь моноинфекционным госпиталям области

На выделенные средства закуплено современное медицинское оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты для врачей и медсестер, работающих в «красных зонах».

Омская областная больница получила партию дорогостоящего лекарственного препарата на общую сумму более полумиллиона рублей. Его применение показано пациентам с тяжелым течением болезни, вызванной COVID-19.

Для Клинической медико-санитарной части № 7 приобретен новый передвижной бактерицидный облучатель для обеззараживания поверхностей и воздуха в помещениях. Среди его преимуществ – практически стопроцентная степень бактерицидной эффективности. Мощная производительность специальных амальгамных ламп позволяет применять данное оборудование в нескольких помещениях поочередно без дополнительных временных перерывов в работе.

В Клинический медико-хирургический центр Омской области закуплены расходные материалы для проведения тестирования пациентов и средства индивидуальной защиты для медперсонала.

С начала пандемии коронавирусной инфекции АО «Транснефть - Западная Сибирь» активно оказывает поддержку медицинским учреждениям не только в Омской области, но и в других регионах Западной и Центральной Сибири. Общая сумма благотворительной помощи, выделенной с марта по декабрь текущего года, составила порядка 8 млн рублей. На эти средства было приобретено медицинское оборудование для БУЗОО «Детская городская поликлиника №1», БУЗОО «Специализированный дом ребенка», Каргасокской центральной районной больницы, выполнен ремонт в помещениях стационаров Специализированного дома ребенка и Областной детской клинической больницы.