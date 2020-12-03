В Омской области выявили 247 новых случаев коронавируса за сутки

Количество заражений в сутки продолжает расти. Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав опубликовал последние данные по распространению коронавируса в Омской области. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 247 новых случаев заражения. Из них в госпитализации нуждались 25, а на амбулаторном лечении остались 222 человека. Всего с начала пандемии в Омской области насчитывается ровно 23 300 заразившихся.

Справились с ковидом за сутки 130 человек, всего в регионе с начала пандемии вылечиться смогли 15 311 человек.

К сожалению, продолжает расти и число скончавшихся от ковида в Омской области. За прошедшие сутки зафиксировали 8 новых смертей, а за все время пандемии их насчитывается 658.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 186, Черлакский район – 16, Москаленский район – 6, Исилькульский, Муромцевский районы – 5, Кормиловский район – 4, Азовский, Калачинский, Оконешниковский, Омский районы – 3, Называевский, Тевризский районы – 2, Большереченский, Горьковский, Любинский, Нижнеомский, Нововаршавский, Полтавский, Таврический, Тарский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

число свободных коек в стационарах все же продолжает расти. На 3 декабря для пациентов доступно 21,3% коечного фонда. В легкой форме коронавирус переносят 5 667 пациентов, они лечатся на дому под контролем врачей.