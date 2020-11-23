За сутки выявили 233 новых случая заражения коронавирусом в Омской области

В Омской области выявили еще 233 зараженных коронавирусом. Фото: Архив "КП"

Региональный минздрав опубликовал свежую сводку по заболеваемости коронавирусом. По данным на 23 ноября, COVID-19 обнаружили еще у 233 жителей Омской области. Это, кстати, на одного человека меньше по сравнению с итогами предыдущих суток. Всего с начала пандемии в регионе ковид выявили у 20 882 местного жителя.

Число выздоровевших увеличилось на 114 человек (в общей сложности – 14 105).

Также сообщается, что за сутки скончались еще 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (в общей сложности – 574).

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 178, Омский район – 12, Знаменский район – 8, Азовский район – 6, Черлакский район – 4, Любинский, Муромцевский, Таврический – по 3, Калачинский, Колосовский, Одесский, Полтавский, Саргатский, Тюкалинский районы – по 2, Большереченский, Крутинский, Марьяновский, Тевризский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 2 905 человек, сняты с медицинского наблюдения 85 633 человека. В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 2 121 исследование, за весь период – 730 069.